تماسهای مستقیم و مخفیانه ترامپ با مقامات ارشد ایران؛ نگرانی و بیاطلاعی اسرائیل
مقامات اسرائیلی بر این باورند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به منظور پایان دادن به جنگ، یک خط ارتباطی مستقیم با سه مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است. این اقدام بدون هماهنگی یا اطلاع قبلی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، صورت گرفته است.
وبسایت آمریکایی "المانیتور" بە نقل از یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل مدعی شده، ترامپ توانسته است راهی برای ارتباط با مقاماتی که در حال حاضر قدرت را در ایران در دست دارند، پیدا کند. این افراد عبارتند از محمدباقر قالیباف )رئیس مجلس)، علی عبداللهی (فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا) و مجتبی خامنهای رهبر جدید.
این مقام اسرائیلی اشاره کرده است که این سه نفر در حال حاضر امور ایران را اداره میکنند، اما همچنان در رسیدن به یک توافق نهایی تردید دارند؛ زیرا نمیتوانند مانند خمینی در سال ۱۹۸۸، تصمیمات سختی برای توقف جنگ بگیرند.
در این گزارش آمده است که اسرائیل احساس ناامیدی میکند؛ زیرا با وجود تشدید حملات هوایی خود به کارخانههای اسلحه و انبارهای موشکی ایران، واشینگتن مانع از هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی و بخش انرژی ایران شده است. حتی آمریکا به تهران وعده داده است که تا ۶ آوریل آینده، هیچ حملهای به بخش انرژی این کشور صورت نخواهد گرفت.
منابع دیپلماتیک اسرائیل تأکید میکنند که نتانیاهو هیچ اطلاعی از قصد ترامپ برای پایان دادن به جنگ نداشته و اشاره شده است که تعداد تماسهای تلفنی کاخ سفید با دفتر نخستوزیر اسرائیل به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در مقابل، آمریکا از طریق جیدی ونس (معاون رئیسجمهور) و مارکو روبیو (وزیر امور خارجه) در اواخر ماه مارس با مقامات منطقه تماس گرفتهاند؛ این موضوع نشاندهنده اتخاذ دیپلماسی جدیدی است که تلآویو در آن تصمیمگیرنده نیست.