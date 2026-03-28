1 ساعت پیش

سخنگوی ستاد عملیات ارتش سوریه از رهگیری و انهدام چند فروند پهپاد مهاجم در نزدیکی پایگاه استراتژیک "تنف" خبر داد. بر اساس بیانیه رسمی مقامات نظامی، این پهپادها از خاک عراق به سمت جنوب سوریه هدایت شده بودند.

امروز شنبه، ۲۸ مارس ۲۰۲۶، "علی محمود" سخنگوی ستاد عملیات ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شده است یک حمله پهپادی گسترده را که پایگاه نظامی تنف در جنوب سوریه را هدف قرار داده بود، به طور کامل خنثی کند.

وی در تشریح این حادثه تاکید کرد: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که پهپادها از داخل خاک عراق به پرواز درآمده و قصد داشتند مواضع ارتش در منطقه حساس تنف را هدف قرار دهند.

اهمیت ژئوپلیتیک منطقه تنف

پایگاه تنف در نقطه صفر مرزی و در محل تلاقی مرزهای سوریه، عراق و اردن واقع شده است. این منطقه به دلیل اشراف بر مسیرهای ترانزیتی و استراتژیک، همواره کانون درگیری‌ها و حملات پهپادی و موشکی گروه‌های مسلح بوده است. اگرچه ارتش سوریه در این منطقه مستقر است، اما حضور نیروهای آمریکایی در بخشی از این پایگاه، حساسیت‌های امنیتی را در سال‌های اخیر دوچندان کرده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز پیش، در ۲۳ مارس ۲۰۲۶، پایگاه "خراب جیر" در شمال شرق سوریه نیز هدف حمله مشابهی قرار گرفته بود.

طبق گفته "سیپان حمو"، معاون وزیر دفاع سوریه در امور منطقه شرق، این حملات نیز از خاک عراق سازماندهی شده بودند.

گروه موسوم به "گردان‌های اولیاءالله" مسئولیت حمله به خراب جیر را بر عهده گرفته است.

گفتنی است پایگاه خراب جیر که پیش‌تر در اختیار نیروهای آمریکایی بود، در حال حاضر توسط نیروهای امنیت داخلی شمال شرق سوریه (آسایش) و نیروهای امنیت عمومی دولت مرکزی اداره می‌شود و هیچ نیروی آمریکایی در آن حضور ندارد.

تکرار این حملات در فاصله کمتر از یک هفته، نشان‌دهنده فصل جدیدی از تنش‌های فرامرزی است که می‌تواند هماهنگی‌های امنیتی میان دمشق و بغداد را با چالش‌های جدی مواجه کند.