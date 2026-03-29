سوریه حمله به منزل رئیس اقلیم کوردستان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه سوریه با شدیدترین لحن، حملات تروریستی به منزل رئیس اقلیم کوردستان در استان دهوک را محکوم و اعلام کرد که این اقدام تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه است.

وزارت امور خارجه سوریه، امروز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، در بیانیه‌ای موضع کشورش را در قبال هدف قرار دادن محل سکونت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، ابراز داشت و این حملات را که توسط "گروه‌های قانون‌شکن" انجام شده است، به تندی محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه تأکید کرد که این‌گونه اقدامات متجاوزانه و غیرقانونی، نه تنها امنیت عراق، بلکه ثبات کل منطقه را به خطر می‌اندازد و نقض آشکار اصول قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سوریه به موضع ثابت خود در حمایت از ثبات و تمامیت ارضی عراق پایبند است. همچنین اعلام کرد که هرگونه مداخله نظامی در امور داخلی عراق را رد کرده و خواستار جلوگیری از گام‌هایی شد که منجر به برهم زدن اتحاد و امنیت عراقی‌ها می‌شود.