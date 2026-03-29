رویترز: آمار قربانیان در خاورمیانه از مرز ۵ هزار نفر گذشت
با پایان یافتن نخستین ماه از نبرد میان ائتلاف آمریکا-اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، آمارهای جدید از ابعاد تکاندهنده یک فاجعه انسانی پرده برمیدارند.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، از تاریخ ۲۸ فوریه تاکنون، هزاران نفر در ایران، لبنان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس کشته و دهها هزار تن دیگر که بخش قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، مجروح شدهاند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی جزئیات تلفات این جنگ پرداخته است. طبق اعلام سازمان "مجموعه فعالان حقوق بشر"، تا روز جمعه شمار جانباختگان در داخل ایران به سە هزار و٤٦١ نفر رسیده است که از این تعداد، هزار و ٥٥١ نفر غیرنظامی (شامل ۲۳۶ کودک) بودهاند.
همزمان، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند که در پی بمبارانهای آمریکا و اسرائیل، دستکم ٢٠ هزار ایرانی مجروح شدهاند.
در جبهه لبنان که از ۲ مارس صحنه حملات سنگین هوایی بوده است، مقامات این کشور کشته شدن هزار و ١٨٩ نفر از جمله ۱۲۴ کودک را تأیید کردهاند. در عراق نیز آمار تلفات به ۱۰۰ نفر رسیده است که شامل غیرنظامیان، نظامیان و نیروهای حشد شعبی میشود.
تلفات در اسرائیل و کرانه باختری
در مقابل، حملات موشکی ایران به اسرائیل منجر به کشته شدن ۱۹ غیرنظامی شده است. ارتش اسرائیل نیز مرگ ۴ سرباز خود را در جنوب لبنان تأیید کرد. همچنین در کرانه باختری، ۴ زن فلسطینی بر اثر اصابت موشکهای ایران جان خود را از دست دادهاند.
خسارات جانی نیروهای آمریکا و فرانسه
ایالات متحده: ارتش آمریکا از کشته شدن ۱۳ سرباز خبر داد؛ ۶ نفر در پی سقوط هواپیما در عراق و ۷ نفر دیگر در جریان عملیاتهای رزمی. همچنین ۱۲ سرباز آمریکایی در پی حمله ایران به پایگاه هوایی "شاهزاده سلطان" در عربستان سعودی مجروح شدند.
فرانسه: پاریس کشته شدن یک سرباز و مجروحیت ۶ تن دیگر را در پی حمله پهپادی در اقلیم کوردستان عراق تأیید کرده است.
گسترش دامنه جنگ به کشورهای منطقه شعلههای این نبرد دامنگیر دیگر کشورهای منطقه نیز شده است. آمار تلفات در این کشورها به شرح زیر گزارش شده است:
امارات؛ ۱۰ کشته (۸ غیرنظامی و ۲ نظامی)
قطر؛ ٧ کشته در پی سقوط بالگرد (۴ قطری، ۱ تبعه ترکیه و ۲ تکنسین)
کویت؛ ۶ کشته در پی حملات ایران
سوریە؛ ۴ کشته در شهر سویدا بر اثر اصابت موشکهای ایران
عمان؛ ۳ کشته در حملات موشکی و پهپادی
عربستان؛ ۲ کشته در منطقه الخرج
بحرین؛ ۳ کشته (۲ ایرانی و یک پیمانکار مراکشی شاغل در امارات)
این آمارها که تا تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶ گردآوری شده، نشاندهنده گسترش خطرناک دامنه درگیریها در سطح منطقه است. این در حالی است که تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و خاورمیانه همچنان با احتمال افزایش شمار قربانیان روبروست.