تلفن رئیس امارات به نچیروان بارزانی؛ تأکید بر حمایت از ثبات عراق و اقلیم کوردستان

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماسی تلفنی از سوی شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی دریافت کرده است.

در این گفتگوی تلفنی، شیخ محمد بن زاید با محکومیت شدید حمله پهپادی اخیر به خانە نچیروان بارزانی در دهوک، بر حمایت مستمر کشورش از عراق و اقلیم کوردستان در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد.

در مقابل، نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از این تماس، از پشتیبانی‌های مداوم دولت امارات از اقلیم کوردستان و عراق سپاسگزاری نمود.

بخش دیگری از این گفتگو به بررسی آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ اختصاص داشت. طرفین در این راستا بر اهمیت تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها و استقرار آرامش و ثبات پایدار تأکید کردند.

بیانیه رسمی وزارت امور خارجه امارات

همزمان، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی امروز یکشنبه (۲۹ مارس ۲۰۲۶) با صدور بیانیه‌ای رسمی، حمله به خانە رئیس اقلیم کوردستان در استان دهوک را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت امارات این اقدام مجرمانه را با شدیدترین لحن محکوم نموده و مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به اینگونه تعرض‌ها ابراز می‌دارد.

وزارت خارجه امارات همچنین بر همبستگی کامل این کشور با نچیروان بارزانی، خانواده وی و همچنین دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان در شرایط کنونی تأکید کرد. در پایان این بیانیه خاطرنشان شده است که امارات هرگونه خشونت با هدف برهم زدن امنیت و ثبات را به طور قاطع رد می‌کند.