گزارش‌ها از نبود تلفات انسانی حکایت دارد

در پی حملات هوایی به چند پایگاه وابسته به حشد شعبی در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین، منابع امنیتی از وارد شدن خسارات مادی بدون تلفات انسانی خبر می‌دهند؛ در حالی که حشد شعبی آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات معرفی کرده است.

بامداد روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ (۲۹ مارس ۲۰۲۶)، چندین پایگاه وابسته به نیروهای حشد شعبی در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این حملات که توسط جنگنده‌های ناشناس انجام شده، هم‌زمان در چند نقطه مختلف گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، در منطقه‌ی الرشیدیه در پشت بیمارستان ابن‌سینا در شهر موصل، یک پایگاه متعلق به کتائب سیدالشهدا هدف سه حمله هوایی قرار گرفت. این منابع تأکید کرده‌اند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته و تنها خسارات مادی بر جای گذاشته است. همچنین نیروهای امنیتی بلافاصله محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات درباره جزئیات آن را آغاز کرده‌اند.

در همین حال، یک منبع امنیتی دیگر از حمله‌ی هوایی به یک موقعیت نظامی موسوم به «L52» در نزدیکی منطقه خورماتو در شرق استان صلاح‌الدین خبر داده است. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

در واکنش به این تحولات، سازمان حشد شعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پایگاه‌های این نیرو در استان نینوا هدف سه حمله هوایی قرار گرفته‌اند. در این بیانیه آمده است که نخستین حمله، پایگاه تیپ ۱۴ وابسته به فرماندهی عملیات نینوا را هدف قرار داده و دو حمله دیگر نیز مواضع دیگری از همین تیپ را مورد اصابت قرار داده‌اند.

حشد شعبی در این بیانیه، آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات دانسته و آن را بخشی از تشدید تنش‌ها در عراق ارزیابی کرده است.

این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان با گسترش درگیری‌ها در منطقه، عراق نیز به یکی از صحنه‌های تنش‌های نظامی و امنیتی تبدیل شده و نگرانی‌ها نسبت به افزایش دامنه درگیری‌ها در این کشور رو به افزایش است.