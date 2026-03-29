مأموریت ویژه بریتانیا به تنگه هرمز؛ شکار مین با پهپادهای پیشرفته
روزنامه تایمز بریتانیا روز یکشنبه، ۲۹ مارس ۲۰۲۶ (۹ فروردین ۱۴۰۵)، در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که جون هیلی، وزیر دفاع این کشور، با طرحی برای اعزام ناو لجستیکی "لایمبی" به منطقه حساس تنگه هرمز موافقت کرده است. این اقدام بخشی از استراتژی جدید نیروی دریایی سلطنتی برای تأمین امنیت دریانوردی با استفاده از تکنولوژیهای نوین است.
طبق گزارش منابع آگاه، مأموریت اصلی ناو "لایمبی" در این منطقه، شناسایی و خنثیسازی مینهای دریایی با بهرهگیری از پهپادهای شناسایی و سیستمهای زیردریایی بدون سرنشین است. بریتانیا قصد دارد با جایگزینی این فناوریها به جای ناوهای مینروب سنتی، کارایی عملیاتی خود را در مسیرهای پرخطر آبی افزایش دهد.
محورهای کلیدی این تصمیم:
تغییر تاکتیک: استفاده از پهپاد به جای ناوهای مینروب قدیمی که پیشتر از منطقه خارج شده بودند.
حفظ امنیت انرژی: باز نگه داشتن مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در برابر تهدیدات احتمالی.
کاهش ریسک: بهرهگیری از کشتیهای تجاری بهینهسازی شده برای پشتیبانی از عملیاتهای پاکسازی.
هشدار نسبت به انسداد تنگه هرمز
این تحرکات نظامی در زمانی صورت میگیرد که تنشها میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر به اوج خود رسیده است. کارشناسان نظامی هشدار میدهند که خطر انسداد کامل تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
یک منبع دفاعی بریتانیایی به تایمز گفت: لندن به دنبال ورود مستقیم به درگیریهای نظامی منطقه نیست، اما متعهد است با همکاری متحدان خود، از باز بودن شاهراههای آبی اطمینان حاصل کند و مانع از بروز بحران در تجارت جهانی شود.
تردید در تصمیم نهایی
با وجود تایید طرح اولیه توسط وزیر دفاع، یک مقام مسئول در وزارت دفاع بریتانیا تأکید کرد که هنوز "تصمیم نهایی" برای استقرار قطعی این ناو در تنگه هرمز اتخاذ نشده و لندن در حال ارزیابی دقیق شرایط امنیتی و واکنشهای احتمالی در منطقه است.