مالکی بر ضرورت وحدت ملی در عراق تأکید کرد

2 ساعت پیش

رئیس ائتلاف «دولت قانون» با محکوم کردن حمله به خانه‌های رهبران اقلیم کوردستان، این اقدام را تهدیدی علیه امنیت و ثبات عراق دانست و بر ضرورت تقویت وحدت ملی تأکید کرد.

نوری مالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ (۲۹ مارس ۲۰۲۶)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» حمله به خانه‌های رهبران اقلیم کوردستان، از جمله پرزیدنت مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی را به‌شدت محکوم کرد.

او این اقدام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت: «چنین نقض‌هایی، فارغ از اینکه از سوی چه طرفی انجام شود، مردود و محکوم است.»

مالکی تأکید کرد این‌گونه اقدامات تنها افراد مشخص را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه امنیت و ثبات کل عراق را تضعیف کرده و به انسجام ملی آسیب می‌زند. وی افزود در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت روحیه همبستگی و وحدت میان همه‌ی اقشار جامعه‌ی عراق وجود دارد و باید تمامی اشکال خشونت رد شود.

او در پایان خواستار ایستادگی مشترک همه‌ی نیروها در برابر تلاش‌هایی شد که هدف آن‌ها برهم زدن ثبات و ایجاد آشوب در میان مؤلفه‌های جامعه عراق است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر پرزیدنت مسعود بارزانی اعلام کرده بود از آغاز جنگ اخیر، چندین بار مواضع اقلیم کوردستان هدف حمله قرار گرفته، اما برای جلوگیری از ایجاد تنش عمومی، واکنشی علنی نشان داده نشده است.

روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس ۲۰۲۶) نیز یک پهپاد خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در شهر دهوک را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

در سطح داخلی، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، این حمله را محکوم و دستور تشکیل یک تیم مشترک امنیتی و فنی برای بررسی حادثه و شناسایی عاملان آن را صادر کرد. همچنین در سطح بین‌المللی، کنسولگری آمریکا در اربیل این حمله را «نقض حاکمیت و ثبات عراق» خواند. از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و نیز ارتش این کشور، این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی دانستند.