بریتانیا حملات اخیر به اقلیم کوردستان را محکوم کرد

41 دقیقه پیش

سفارتخانە بریتانیا در عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حملات توجیه‌ناپذیر به خانە رئیس اقلیم کوردستان در شهر دهوک و چندین منطقه دیگر در اقلیم کوردستان عراق را به شدت محکوم کرد.

سفارتخانە بریتانیا در این پیام ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تنش‌های امنیتی اخیر، اعلام کرد: ما خواهان خویشتنداری و کاهش فوری تنش‌ها هستیم؛ این اقدام برای حفظ ثبات و امنیت عمومی در عراق و به‌ویژه در اقلیم کوردستان ضرورتی حیاتی دارد.

این موضع‌گیری، در حالی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد موجی از حملات و ناآرامی‌های امنیتی بوده است. در همین راستا، کشورهای ائتلاف بین‌المللی نیز بر حفظ حاکمیت ارضی عراق و اقلیم کوردستان به‌عنوان فاکتوری کلیدی برای تضمین آرامش در منطقه تأکید کرده‌اند.