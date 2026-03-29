تأکید اتحادیه عرب بر حمایت از حفظ ثبات و امنیت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) – ریاست اقلیم کوردستان، اعلام کرد که امروز یکشنبه ۲۹ مارس، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد.

در این مکالمه تلفنی، احمد ابوالغیط به شدت حمله پهپادی روز گذشته به خانه نچیروان بارزانی در دهوک را محکوم کرد و بر حمایت اتحادیه عرب از حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان و عراق تأکید کرد.

نچیروان بارزانی نیز از احمد ابوالغیط به خاطر این تماس تلفنی و اعلام حمایت مداوم اتحادیه عرب از عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

در این مکالمه تلفنی همچنین اوضاع منطقه و پیامدهای جنگ جاری مورد بررسی قرار گرفت.

ب.ن