اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ هیچ نقشی در جنگ جاری در منطقه ندارند و نخواهند داشت. او از دولت عراق خواست که به حملات گروه‌‌های شبه‌نظامی پایان دهد و مانند سایر شهرهای عراق از اقلیم کوردستان نیز دفاع کند.

امروز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگ در اظهاراتی رسانه‌ای گفت که شهید شدن پیشمرگان، هر انسان کورد را در هر نقطه‌ای از جهان متأثر کرده است و همه مردم کوردستان برای آنها عزادار هستند. او ابراز امیدواری کرد که اقلیم کوردستان از جنگ و ناآرامی به دور باشد.

وزیر پیشمرگ افزود که رهبری سیاسی کورد و دولت اقلیم کوردستان از طریق کانال‌های مختلف اعلام کرده‌اند که اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ هیچ نقشی در جنگ ندارند و نخواهند داشت.

وی تأکید کرد گروه‌هایی که عمداً می‌خواهند ثبات اقلیم کوردستان را بر هم بزنند، شناخته شده هستند، بنابراین ضروری است که دولت عراق با آنها برخورد شدید قانونی داشته باشد، تا از تکرار حملات و اقدامات تروریستی جلوگیری شود.

وزیر پیشمرگ در پاسخ به سئوال روزنامه‌نگاران در خصوص ممانعت از تکرار حملات به نیروی پیشمرگ، گفت:«ما به عنوان وزارت پیشمرگ اقداماتی را در پیش گرفته‌ایم، اما وظیفه دفاع از اقلیم کوردستان به عنوان یک اولویت‌ بر عهده دولت عراق است.»

همچنین اظهار داشت باید دولت عراق همانگونه که از سایر شهرهای عراق دفاع می‌کند از اقلیم کوردستان نیز دفاع کند. او تأکید کرد که نیروی پیشمرگ کوردستان همیشه برای حفاظت از خاک کوردستان آمادگی دارد و این وضعیت ناخواسته، نیروی پیشمرگ و مردم کوردستان را بیش از پیش برای حفاظت از دستاوردهای اقلیم کوردستان ثابت قدم می‌کند.

با تشدید تنش بین طرف‌های جنگ خاورمیانه، حملات هوایی به اقلیم کوردستان افزایش پیدا کرده و در چند روز گذشته مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد هدف حملات پهپادی قرار گرفتند و در اثر آن شماری از پیشمرگان شهید و مجروح شدند.

حملات به اقلیم کوردستان توسط گروه‌های شبه‌نظامی عراق انجام می‌شوند و با محکومیت شدید منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده‌اند.

دولت اقلیم کوردستان از دولت فدرال عراق خواسته است که به مسئولیت خود در حفظ حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان عمل کند و از حملات شبه‌نظامیان جلوگیری نماید.

