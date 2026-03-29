اعلام حمایت عربستان سعودی از حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت خارجه عربستان سعودی، حمله به بارگاه پرزیدنت بارزانی و خانه نچیروان بارزانی را شدیداً‌ محکوم کرد.

یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای رسمی حمله به بارگاه پرزیدنت مسعود بارزانی و محل سکونت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان را شدیداً‌ محکوم کرد.

در بیانیه آمده است که عربستان سعودی به شدت با هر گونه دست‌درازی به اقلیم کوردستان و تلاش برای برهم زدن صلح و ثبات عراق مخالف است.

همچنین تأکید کرده است که عربستان سعودی هر اقدام خرابکارانه که امنیت عراق را تهدید کند، رد می‌نماید.

وزارت خارجه عربستان سعودی خاطرنشان کرده است که از حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان حمایت می‌کند و در راستای خدمت به منافع منطقه برای توسعه روابط تلاش می‌کند.

ب.ن