بریتانیا حمله به خانه نچیروان بارزانی را محکوم کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با رئیس اقلیم کوردستان، تأکید کرد که کشورش با دیده اهمیت به حفظ ثبات و آرامش عراق و اقلیم کوردستان می‌نگرد.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر امروز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان تماس تلفنی برقرار کرد.

بر پایه بیانیه در این مکالمه تلفنی، کوپر حمله به اقلیم کوردستان و حمله پهپادی روز گذشته به خانه نچیروان بارزانی در دهوک را محکوم کرد و همدردی خود با رئیس اقلیم و خانواده‌های پیشمرگان شهید در حمله موشکی اخیر را اعلام کرد.

وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که کشورش با دیده اهمیت به حفظ آرامش و ثبات عراق و اقلیم کوردستان می‌نگرد و پایبندی کشورش را به تداوم همکاری و حمایت‌ها اعلام کرد.

در این مکالمه تلفنی نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از تماس تلفنی کوپر و حمایت بریتانیا از عراق و اقلیم کوردستان، تأکید کرد که اقلیم کوردستان هرگز هیچ نقشی در جنگ جاری در منطقه نداشته و نخواهد داشت.

دو طرف همچنین درباره روند سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان، آخرین تحولات مربوط به جنگ و پیامدهای آن برای منطقه و جهان تبادل نظر کرده و بر اهمیت یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز و تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تأکید کردند.

ب.ن