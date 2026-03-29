ترامپ: ایران با تمامی خواستههای واشینگتن موافقت خواهد کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی جنجالی و صریح مدعی شد که دولت ایران با تمامی خواستههای واشینگتن موافقت خواهد کرد. وی همزمان با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد که عدم پایبندی تهران به این تعهدات به معنای آن است که "دیگر چیزی به نام دولت ایران وجود نخواهد داشت".
ترامپ که در هواپیمای اختصاصی خود در مسیر بازگشت از "مار-آ-لاگو" به واشینگتن با خبرنگاران سخن میگفت، تأکید کرد که اگرچه نمیتوان نتایج مذاکرات را با دقت صددرصدی پیشبینی کرد، اما گزینه نظامی و حملات جدید همچنان "روی میز" است.
پیشرفت در مذاکرات و شروط اتمی
رئیسجمهور آمریکا فاش کرد که تهران با اکثر ۱۵ شرط پیشنهادی واشینگتن موافقت کرده و این موضوع را نشانهای از جدیت طرف ایرانی دانست. وی با ابراز خوشبینی اعلام کرد که احتمالاً در هفته آینده توافق نهایی حاصل خواهد شد.
محور اصلی این مطالبات، دستکشیدن کامل ایران از تسلیحات هستهای و تحویل تمامی " ذخایر اورانیوم" است که در تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان تولید شدهاند؛ تاسیساتی که در سال ۲۰۲۵ هدف حملات هوایی ایالات متحده قرار گرفته بودند. ترامپ تایید کرد که مذاکرات به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق میانجیها) با روندی مثبت در جریان است.
١٥ شرط آمریکا برای مذاکره با ایران
اصول ۱۵گانهای که دولت ترامپ آنها را به عنوان نقشه راه مذاکرات تعیین کرده بود، عبارتند از:
توقف کامل غنیسازی اورانیوم و عدم بازفراوری پلوتونیوم
دسترسی بی قید و شرط بازرسان به تمامی سایتهای نظامی و غیرنظامی
پایان دادن به توسعه موشکهای بالستیک و توقف پرتاب ماهوارههای با قابلیت نظامی
تحویل تمامی ذخایر اورانیوم غنیشده موجود
خروج کامل تمامی نیروهای تحت حمایت ایران از سوریه
توقف حمایت از گروههایی مانند حزبالله، حماس و جهاد اسلامی
احترام به حاکمیت دولت عراق و خلع سلاح گروههای شبهنظامی وابسته
توقف حمایت نظامی از شبهنظامیان حوثی در یمن
آزادی تمامی شهروندان آمریکایی و کشورهای متحد که در ایران زندانی هستند
توقف حملات سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش
پایان دادن به تهدیدات علیه کشتیرانی بینالمللی در خلیج فارس و دریای سرخ
انحلال کامل شبکههای ترور و عملیاتهای برونمرزی
تضمین عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه
تخریب کامل زیرساختهای هستهای که در حملات ۲۰۲۵ آسیب دیدهاند
پذیرش مکانیسم نظارتی دائمی و مادامالعمر بر فعالیتهای علمی و صنعتی حساس
واکنش ایران بە ١٥ شرط آمریکا
واکنش ایران به شروط مطرح شده توسط ترامپ بسیار تندتر و دوگانه بود. مقامات عالیرتبه ایران بسیاری از این ۱۵ بند (بهویژه بازرسی از سایتهای نظامی و انحلال گروههای متحد) را "کاپیتولاسیون مدرن" و دستاندازی به تمامیت ارضی توصیف کردند.
علیرغم لحن تند، برخی منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کردند که تهران به دلیل آسیبهای جدی به تاسیسات نطنز و فردو در حملات ۲۰۲۵، آماده است در مورد "محدودیتهای فنی غنیسازی" و مدیریت پسماندهای اتمی معامله کند تا از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری شود.
همزمان، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه "چیزی به نام دولت ایران باقی نخواهند ماند"، اعلام کرد که هرگونه ماجراجویی جدید با پاسخ قاطع در خلیج فارس و تنگه هرمز روبرو خواهد شد.
دیپلماسی منطقهای؛ نشست چهارجانبه در اسلامآباد
همزمان با این تحولات، فضای دیپلماتیک در منطقه نیز به شدت فعال شده است. روز گذشته، اسلامآباد میزبان نشست سرنوشتساز وزرای امور خارجه مصر، ترکیه و عربستان سعودی با همتای پاکستانی خود بود.
وزرای خارجه چهار کشور در نشست اسلامآباد، بر ضرورت جلوگیری از فروپاشی ثبات در خاورمیانه تأکید کردند و ضمن استقبال از پیشرفت در مذاکرات، اعلام کردند که هرگونه توافق باید تضمینکننده امنیت تمامی کشورهای منطقه باشد.
پاکستان نیز به عنوان میانجی سنتی، آمادگی خود را برای تسهیل هرچه بیشتر گفتوگوها میان واشینگتن و تهران اعلام کرد.