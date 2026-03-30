موافقت «چارچوب هماهنگی» با ابتکار پرزیدنت بارزانی

تأکید بر حفظ حاکمیت عراق و دور نگه داشتن کشور از تنش‌های منطقه‌ای

3 ساعت پیش

ائتلاف «چارچوب هماهنگی» عراق با استقبال از ابتکار پرزیدنت مسعود بارزانی برای خروج از بن‌بست سیاسی، با تعیین مهلت زمانی برای توافق میان جریان‌های سیاسی موافقت کرد و همزمان بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از کشیده شدن عراق به درگیری‌های منطقه‌ای تأکید نمود.

بر اساس گزارش‌ها از بغداد، رهبران «چارچوب هماهنگی» در نشستی ویژه، به‌طور رسمی با درخواست پرزیدنت بارزانی برای فراهم کردن فرصت بیشتر جهت دستیابی به توافق سیاسی موافقت کردند.

در این نشست تصمیم گرفته شد مهلتی ۱۰ روزه به جریان‌های کورد و شیعه داده شود تا نامزدهای خود را برای دو منصب کلیدی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری معرفی کنند. همچنین مقرر شد در این بازه‌ی زمانی، موضوع انتخاب این دو مقام در دستور کار جلسات پارلمان عراق قرار نگیرد.

این اقدام در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی چندماهه در عراق و تسهیل روند تشکیل ساختار اجرایی جدید ارزیابی می‌شود.

در ادامه‌ی نشست‌های این ائتلاف، «چارچوب هماهنگی» در بیانیه‌ای جداگانه، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه نقض حاکمیت عراق اعلام کرد؛ به‌ویژه استفاده از حریم هوایی این کشور برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه.

در این بیانیه تأکید شده است که عراق باید از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه داشته شود و تصمیم‌گیری‌های ملی به‌صورت مستقل و در چارچوب منافع کشور اتخاذ گردد.

این ائتلاف همچنین حملات اخیر به نیروهای امنیتی عراق را محکوم کرده و اعلام کرده است که این حملات منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است. در همین حال، بر ضرورت حفاظت از نهادهای امنیتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک تأکید شده است.

در بخش دیگری از بیانیه، به حمله به یکی از اقامتگاه‌های رئیس اقلیم کوردستان و برخی اهداف دیگر اشاره شده و این اقدامات به‌عنوان نشانه‌هایی نگران‌کننده از تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور و پیچیده‌تر کردن وضعیت سیاسی توصیف شده است.

در محور سیاسی، «چارچوب هماهنگی» از اقدامات پارلمان برای تعیین تکلیف پست ریاست‌جمهوری استقبال کرده و از تمامی جریان‌های سیاسی خواسته است از فرصت زمانی تعیین‌شده استفاده کنند.

این ائتلاف تأکید کرده است که تسریع در انجام استحقاق‌های قانون اساسی و پایان دادن به بن‌بست سیاسی، برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کشور ضروری است.