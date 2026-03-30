تصویب بودجه تاریخی ۲۰۲۶ اسرائیل؛ تمرکز بیسابقه بر هزینههای نظامی
پارلمان اسرائیل (کنست) لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ میلادی را به تصویب رساند. این بودجه که از آن به عنوان "بزرگترین بودجه تاریخ اسرائیل" یاد میشود، حامل افزایشی بیسابقه و چشمگیر در هزینههای نظامی و دفاعی است.
ای لایحە بامداد امروز دوشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۶، بە تصویب رسیدە است. بر اساس بیانیه رسمی کنست، در راستای بازنگری در ارقام بودجه و با توجه به هزینههای سنگین عملیات نظامی موسوم به "غرش شیر"، حدود ۱۰ میلیارد دلار به بودجه وزارت دفاع افزوده شده است.
سایر شاخصهای کلان بودجه به شرح زیر است؛ سقف کل هزینههای پیشنهادی معادل ۲۷۰ میلیارد دلار با ٦٢ رای موافق و ٥٥ رای مخالف.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، پس از تصویب این لایحه تأکید کرد که این بودجه "منابع گسترده و هزینهکردهای بیسابقهای را برای تأمین نیازهای سیستم امنیتی و دفاعی فراهم میکند."
تحلیلگران سیاسی و خبرنگاران داخلی معتقدند تصویب این بودجه پیش از ضربالاجل ۳۱ مارس، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را از خطر سقوط قطعی و انحلال نجات داده است.
تصویب این لایحه پس از کشمکشهای شدید داخلی بهویژه با فراکسیونهای "حریدی" حاصل شد. احزاب مذهبی پیشتر تهدید کرده بودند که به دلیل بحران "قانون سربازی اجباری"، از دولت خارج خواهند شد. شرط اصلی حریدیها برای ماندن در ائتلاف، تداوم معافیت طلاب دینی از خدمت وظیفه بود.
نتانیاهو توانست با یک معامله سیاسی از این بنبست عبور کند. او به جریانهای مذهبی وعده داده است که بلافاصله پس از تصویب بودجه، روند تصویب "قانون معافیت از سربازی" را کلید بزند. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که مبالغ کلانی در بودجه جدید به مدارس و آموزشگاههای مذهبی اختصاص یافته تا رضایت این جناح تندرو جلب شود.