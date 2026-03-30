وزارت دفاع عراق حمله‌ی راکتی به پایگاه هوایی بغداد را «اقدامی تروریستی و جنایتکارانه» توصیف

وزارت دفاع عراق ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶) اعلام کرد در پی حمله‌ی راکتی به یک پایگاه هوایی در بغداد، یک هواپیمای نظامی به‌طور کامل منهدم شده است.

در بیانیه‌ی رسمی این وزارتخانه آمده است که ساعت ۰۱:۵۵ بامداد، پایگاه هوایی «شهید محمد علا» هدف چند راکت گراد ۱۲۲ میلی‌متری قرار گرفت که از مناطق اطراف بغداد شلیک شده بودند.

بر اساس این گزارش، در نتیجه‌ی این حمله، یک فروند هواپیمای نظامی از نوع «آنتونوف-۱۳۲» متعلق به نیروی هوایی عراق به‌طور کامل تخریب شد، اما این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

وزارت دفاع عراق این حمله را «اقدامی تروریستی و جنایتکارانه» توصیف کرد که زیرساخت‌های نظامی و توان دفاعی کشور را هدف قرار داده است.

در ادامه‌ی این بیانیه تأکید شده است که نیروهای امنیتی عراق برای ارزیابی خسارات و شناسایی عاملان حمله اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند و برخورد با عاملان این‌گونه حملات در چارچوب قانون با جدیت دنبال خواهد شد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که چنین اقداماتی تأثیری بر آمادگی نیروهای مسلح نخواهد داشت و پاسخ به این تهدیدات در راستای حفظ امنیت و ثبات کشور ادامه خواهد یافت.