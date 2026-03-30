زیان میلیون دلاری عراق در پی توقف پروازهای عبوری

دیده‌بان "ایکو عراق" در گزارشی اعلام کرد که توقف پروازهای بین‌المللی در حریم هوایی این کشور، روزانه حدود ۳۶۰ هزار دلار خسارت مالی به دنبال دارد که مجموع این رقم در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار می‌رسد.

بر اساس بیانیه‌ای که امروز دوشنبه (۳۰ مارس ۲۰۲۶) منتشر شد، پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، روزانه حدود ۸۰۰ هواپیمای داخلی و خارجی از آسمان عراق عبور می‌کردند. این آمار نسبت به دوره پیشین (که بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ پرواز در روز بود) رشد قابل‌توجهی را نشان می‌داد. درآمد حاصل از حق عبور هر هواپیما از حریم هوایی کشور حدود ۴۵۰ دلار برآورد شده است.

توقف پروازها در آسمان عراق و اقلیم کوردستان پس از آن رخ داد که در تاریخ ۲۸ فوریه گذشته، در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بخش وسیعی از خاورمیانه را فرا گرفت. این ناامنی‌ها منجر به تغییر مسیر شرکت‌های هواپیمایی و در نتیجه قطع یکی از منابع درآمدی ارزی عراق شده است.