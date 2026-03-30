سخنگوی وزارت خارجه ایران: هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشتهایم
در بحبوحه گمانهزنیها درباره احتمال توافقات جدید، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶) تصریح کرد که هیچگونه مذاکره مستقیمی میان تهران و واشینگتن صورت نگرفته است. وی تأکید کرد، تمامی پیامهای دریافت شده از سوی ایالات متحده مبنی بر تمایل به مذاکره، صرفاً از طریق واسطهها منتقل شده است.
در حالی که بحثها پیرامون طرح موسوم به "پروژه ۱۵ مادهای آمریکا" داغ است، سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به محتوای پیامهای رسیده، تاکید کرد، "ایران معتقد است مطالبات مطرح شده در این پیامها، فراتر از اصول دیپلماتیک و زیادهخواهانه است."
بقایی گفت: برخلاف طرف مقابل که دچار تزلزل در تصمیمگیری است، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و استوار باقی مانده است.
وی، در خصوص نشستهای اخیر در پاکستان اظهار داشت که این جلسات بدون حضور و مشارکت ایران بوده و صرفاً بر اساس تصمیمات داخلی آن کشورها برگزار شده است.
انتقاد از رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بخش دیگری از اظهارات بقایی به عملکرد نهادهای بینالمللی اختصاص داشت. وی با انتقاد از رویکرد فعلی، وظیفه اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محکوم کردن تخلفات دانست و اشاره کرد که تا کنون اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. ایران تأکید دارد که به تعهدات خود عمل کرده، اما مطالباتش همچنان معلق مانده است.
اسماعیل بقایی اظهار داشت: تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در ایران، بر اساس چارچوبهای دقیق قانون اساسی تعریف شده است و هرگونه کنش دیپلماتیک یا نظامی، تابع این ساختار قانونی خواهد بود.
ایران با رد درخواستهای " غیرمنطقی"، توپ را به زمین واشینگتن انداخته است. تهران، معتقد است تا زمانی که طرف مقابل از "زیادهخواهی" دست برندارد و واقعیات منطقه را نپذیرد، گشایشی در بنبست فعلی ایجاد نخواهد شد.