هشدار اقلیم کوردستان درباره تبدیل مواد مخدر به منبع مالی گروههای مسلح غیرقانونی
دیندار زیباری، هماهنگکننده توصیههای بینالمللی در دولت اقلیم کوردستان، نسبت به رشد نگرانکننده تجارت مواد مخدر در منطقه هشدار داد. وی، تصریح کرد که این تجارت اکنون به یکی از منابع اصلی تأمین مالی گروههای مسلح غیرقانونی و شبهنظامی تبدیل شده است.
زیباری، با اشاره به تنشهای سیاسی و نظامی اخیر در خاورمیانه، تأکید کرد که بیثباتیهای منطقه تأثیر مستقیمی بر امنیت مرزها داشته است.
به گفته وی، تمرکز نیروهای امنیتی کشورهای همسایه بر درگیریهای نظامی، بهویژه پس از رویدادهای ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، باعث ایجاد خلاءهای امنیتی گسترده شده که شبکههای قاچاق سازمانیافته از آن برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید بهرهبرداری میکنند.
هماهنگکننده توصیههای بینالمللی افزود: مواد مخدر دیگر تنها یک معضل بهداشتی نیست، بلکه به ابزاری برای تداوم جنگ و آشوب توسط گروههای قانونگریز تبدیل شده است.
وی، همچنین بر ابعاد حقوق بشری این بحران تأکید کرد و از جامعه بینالمللی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خواست تا همکاریهای خود را با عراق و اقلیم کوردستان در زمینههای تبادل اطلاعاتی و نظارت مرزی افزایش دهند.
زیباری بر پایبندی دولت اقلیم کوردستان به توسعه استراتژیهای مبارزه با مواد مخدر جهت حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی تأکید نمود.