باران و طوفان جان دهها نفر را در افغانستان و پاکستان گرفت
اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات نهادهای مقابله با بلایای طبیعی در افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه ۳۰ مارس اعلام کردند که باران شدید و طوفان در چند روز گذشته در سراسر دو کشور موجب جانباختن حداقل ۴۵ نفر شده است.
بارش باران از روز پنجشنبه در سراسر افغانستان باعث سیل و رانش زمین در چندین استان شده است.
سازمان مدیریت بلایای طبیعی افغانستان (ANDMA) اعلام کرد: "بیست و هشت نفر شهید و ۴۹ نفر زخمی شدند" و بیش از ۱۰۰ خانه ویران شده است.
سازمان مدیریت بلایای طبیعی استان خیبر پختونخوای پاکستان نیز اعلام کرد که از روز چهارشنبه تاکنون ۱۷ نفر در مرز این کشور کشته و ۵۶ نفر زخمی شدهاند.
صدیق الله صدیقی، سخنگوی پلیس، به خبرگزاری فرانسه گفت: "از جمله کشتهشدگان در افغانستان میتوان به یک پسر ۱۴ ساله اشاره کرد که در استان بادغیس در شمال غربی مورد اصابت صاعقه قرار گرفت."
او گفت: "در همان استان، سه نفر در حالی که سعی میکردند چوبهای خشک را برای تأمین گرما جمعآوری کنند، غرق شدند." اداره مدیریت بحران افغانستان (ANDMA) اعلام کرد که هوای طوفانی همچنین حداقل ۱۳۰ خانه را ویران کرد و بیش از ۴۳۰ خانه آسیب دیدند.
در دایکندی مرکزی، اداره مدیریت بحران استان اعلام کرد که یک کودک پنج ساله بر اثر فرو ریختن سقف کشته شد.
به گفته سید طیب حمد، سخنگوی پلیس، یک زن در شرایط مشابه در شرق ننگرهار که با پاکستان هممرز است، جان باخت.
اداره مدیریت بحران افغانستان به مردم هشدار داد که از «رودخانهها و نهرهای سیلابی» دوری کنند و پیشبینیهای هواشناسی را جدی بگیرند.
مقامات در مرکز و شرق افغانستان گفتند که این وضعیت آب و هوایی باعث بسته شدن چندین بزرگراه شده است و پیشبینی میشود که باران و طوفان بیشتری برای روز سهشنبه رخ دهد.
آخرین تلفات پس از کشته شدن بیش از ۶۰ نفر در برف و باران شدید در ماه ژانویه در افغانستان رخ داده است.
افغانستان اغلب سیل، رانش زمین و طوفانهای مرگبار را به ویژه در مناطق دورافتاده با زیرساختهای شکننده تجربه میکند.
افغانستان، در میان فقیرترین کشورهای جهان پس از دههها جنگ، به ویژه در معرض پیامدهای تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است.
