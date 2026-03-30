1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع ترکیه امروز دوشنبه ۳۰ مارس، اعلام کرد که نیروهای ناتو موشک جدیدی را که از ایران شلیک شده بود، رهگیری کرده‌اند. این چهارمین موشک شلیک شده به آسمان ترکیه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه است.

به گفته مقامات، هیچ یک از چهار پرتابه موفق به برخورد با خاک ترکیه نشده‌اند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «یک موشک بالستیک که مشخص شده از ایران شلیک شده و وارد حریم هوایی ترکیه شده است، توسط نیروهای دفاع هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق مدیترانه خنثی شد.»

ترکیه، کشور هم‌مرز با ایران و عضو پیمان دفاعی ناتو به رهبری ایالات متحده، تا حد زیادی از اقدامات تلافی‌جویانه تهران که کشورهای خاورمیانه متحمل می‌شوند، در امان مانده است.

آنکارا که مدت‌هاست از ایران و اسرائیل انتقاد می‌کند، تلاش کرده است از کشیده شدن به جنگی که در پی حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، جلوگیری کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده بود: «جلوگیری از کشیده شدن کشورمان به این جهنم، اولویت شماره یک ماست.»

سفارت ایران در ترکیه این موضوع را که تهران موشک‌هایی به حریم هوایی ترکیه شلیک کرده است، رد کرده و پیشنهاد تشکیل یک تیم مشترک برای بررسی این حوادث را داده است.

با وجود این پیشنهاد، آنکارا هفته گذشته اعلام کرد که ناتو یک سامانه دفاع هوایی جدید پاتریوت را در پایگاه نظامی اینجرلیک در جنوب ترکیه، که میزبان نیروهای آمریکایی است، مستقر خواهد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن