یمن حملات ایران به اقلیم کوردستان را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت خارجه یمن حملات موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدید جدی برای امنیت منطقه دانست.
امروز دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶، وزارت خارجه یمن در بیانیهای نگرانی عمیق خود را درباره حملات نظامی ایران ابراز کرد.
در این بیانیه حملات به اقلیم کوردستان که محل سکونت رهبران سیاسی را هدف گرفتند محکوم شده است. وزارت خارجه یمن تأکید کرده است که این گونه اقدامات، تلاش برای برهم زدن ثبات منطقه و گسترش تنش در منطقه محسوب میشود که به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست.
دولت یمن همدردی خود را با برخی از کشورهای منطقه از جمله اقلیم کوردستان ابراز کرده و بر حمایت خود از اقدام کشورها برای حفاظت از خاک و شهروندانشان تأکید کرده است.
یمن از جامعه بینالمللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای جلوگیری از تکرار این حملات اقدام کند. همچنین خواستار اعمال فشار حداکثری برای متوقف کردن حملات ایران شد.
ب.ن