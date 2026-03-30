گفتوگوی تلفنی نخستوزیر اقلیم کوردستان و وزیر انرژی آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و وزیر انرژی آمریکا، آخرین تحولات مربوط به اقلیم کوردستان و عراق و مسائل مربوط به بخش انرژی را بررسی کردند.
عصر امروز دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در تماس تلفنی با کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا، آخرین تحولات مربوط به اقلیم کوردستان و عراق به خصوص در بخش انرژی را مورد بررسی قرار دادند.
در این گفتوگوی تلفنی فراهم کردن تسهیلات توسط دولت اقلیم کوردستان برای کمک به صادرات نفت از طریق خط لوله انتقال نفت اقلیم به بندر جیهان ترکیه، در راستای کاهش فشار اقتصادی بر عراق و بازار جهانی انرژی، مثبت ارزیابی شد.
همچنین نخستوزیر اقلیم کوردستان بر ضرورت تداوم هماهنگی و حمایت در راستای حفاظت از زیرساخت انرژی و اقتصاد اقلیم کوردستان، برداشتن محاصره بازرگانی و توقف حملات تروریستی به شرکتهای نفت در اقلیم کوردستان تأکید کرد، تا میزان تولید و صادرات افزایش پیدا کند.
در این مکالمه تلفنی بر حفظ ثبات در اقلیم کوردستان، عراق و منطقه به طور کلی تأکید شد.
