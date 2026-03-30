سفارت آمریکا در ونزوئلا پس از هفت سال فعالیت خود را از سر گرفت

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که سفارت آن کشور در ونزوئلا پس از هفت سال تعطیلی و پس از برکناری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور چپ‌گرا، امروز دوشنبه ۳۰ مارس، فعالیت خود را از سر گرفت.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز، ما رسماً فعالیت سفارت آمریکا در کاراکاس را از سر می‌گیریم و فصل جدیدی از حضور دیپلماتیک خود در ونزوئلا را رقم می‌زنیم.»

در این بیانیه آمده است که عملکرد سفارت «توانایی ما را برای تعامل مستقیم با دولت موقت ونزوئلا، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقویت خواهد کرد.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از پیشرفت در ونزوئلا استقبال کرد و گفت که این کشور در حال مشاهده «نوعی ثبات است که کسب‌وکارها را بازمی‌گرداند.»

روبیو در گفتگو با الجزیره، از مقامات موقت تقدیر کرد، اما خواستار گذار نهایی به دموکراسی شد، بدون اینکه جدول زمانی تعیین کند.

او به این شبکه مستقر در قطر گفت: «شما می‌خواهید شاهد یک گذار کامل باشید، زیرا برای اینکه ونزوئلا بتواند از پتانسیل اقتصادی خود استفاده کند، باید یک دولت پایدار و دموکراتیک داشته باشد.»

ایالات متحده در مارس ۲۰۱۹، پس از آنکه واشنگتن به همراه تعدادی از متحدان غربی و آمریکای لاتین، مادورو را پس از انتخاباتی که با بی‌نظمی‌های گسترده همراه بود، نامشروع اعلام کردند، سفارت خود در کاراکاس را تعطیل کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ژانویه دستور حمله‌ای مرگبار را صادر کرد که در آن نیروهای آمریکایی مادورو را دستگیر کردند و او را برای رسیدگی به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل کردند، اتهاماتی که او آن را انکار می‌کند.

از آن زمان، ایالات متحده با دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت و معاون رئیس‌جمهور مادورو، همکاری می‌کند.

از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده فعالیت‌های دیپلماتیک در ونزوئلا را از طریق کلمبیای همسایه انجام داده است.

لورا دوگو، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی، در ژانویه برای ریاست سفارت وارد کاراکاس شد، جایی که پرچم ایالات متحده در ۱۴ مارس دوباره برافراشته شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن