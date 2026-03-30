دو صلحبان دیگر سازمان ملل در جنوب لبنان کشته شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – صلحبانان سازمان ملل در لبنان اعلام کردند که دو نفر از نیروهایشان امروز دوشنبه ۳۰ مارس، کشته شدند و تعداد کلاه آبیهای کشته شده در ۲۴ ساعت گذشته در جنوب این کشور، جایی که اسرائیل و حزبالله در حال جنگ بودهاند، به سه نفر رسید.
نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد که دو صلحبان کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است، "هنگامی که انفجاری با منشأ نامعلوم وسیله نقلیه آنها را در جنوب لبنان در نزدیکی مرز منهدم کرد."
همچنین در جنوب، ارتش لبنان اعلام کرد که در حمله اسرائیل یکی از سربازانش کشته شده است، در حالی که یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که سه عضو حزبالله در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شدهاند.
لبنان زمانی وارد درگیریهای خاورمیانه شد که گروه حزبالله، در ۲ مارس، در واکنش به کشته شدن رهبر ایران، موشکهایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد.
اسرائیل با حملات هوایی گسترده در سراسر لبنان و حمله زمینی در جنوب پاسخ داده است. مقامات لبنانی میگویند از زمان آغاز درگیریها بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شدهاند.
یونیفیل اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد این حادثه مرگبار آغاز کرده است، حادثهای که یک روز پس از کشته شدن یک صلحبان اندونزیایی و مجروح شدن سه کلاه آبی دیگر در اثر انفجار یک پرتابه، که منشأ آن نیز مشخص نیست، در نزدیکی یک موضع یونیفیل رخ داد.
ژان پیر لاکروا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در عملیات صلح، «این حوادث غیرقابل قبول» را به شدت محکوم کرد و افزود: «تمام اقداماتی که صلحبانان را به خطر میاندازد باید متوقف شود.»
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در تماس تلفنی با فرمانده یونیفیل، «هدف قرار دادن نیروهای صلحبان» را محکوم کرد.
فرانسه نیز اعلام کرد که به دنبال تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد است.
ایافپی/ب.ن