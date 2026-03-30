والاستریت ژورنال: ترامپ آماده پایان دادن به عملیات نظامی علیه ایران است
روزنامه "والاستریت ژورنال" در گزارشی اختصاصی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به دستیاران خود ابراز داشته که آماده است حتی در صورت تداوم مسدود ماندن تنگه هرمز، به کارزار نظامی کشورش علیه ایران پایان دهد.
والاستریت ژورنال، امروز سهشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶، به نقل از منابع آگاه در دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ به این نتیجه رسیده است، تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق نیروی نظامی، جنگ را فرسایشی کرده و از بازه زمانی مدنظر او (۴ تا ۶ هفته) فراتر خواهد برد. بر همین اساس، وی تصمیم گرفته است تنها بر اهداف کلیدی همچون "تضعیف توانمندیهای دریایی و موشکی ایران، کاهش سطح تنشهای میدانی و اعمال فشارهای دیپلماتیک برای بازگشت آزادی تجارت دریایی"، زیر تمرکز کند.
تغییر استراتژی واشینگتن؛ واگذاری مسئولیت به متحدان
مقامات آمریکایی اشاره کردهاند که در صورت شکست دیپلماسی، واشینگتن فشار بر متحدان اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس را افزایش خواهد داد تا خود آنها مسئولیت بازگشایی این آبراه استراتژیک را بر عهده بگیرند.
این روزنامه خاطرنشان میکند که استراتژی ترامپ با نوعی ابهام و تناقض همراه است؛ چرا که او از یک سو بر پایان جنگ تاکید دارد و از سوی دیگر، دستور اعزام ناو جنگی "USS Tripoli" و هزاران سرباز از "لشکر ۸۲ هوابرد" را به منطقه صادر کرده است.
ترامپ در اظهاراتی متناقض، گاه این نبرد را یک "سفر تفریحی" توصیف کرده و گاه از "عملیاتی خطرناک" برای دستیابی به ذخایر اورانیوم ایران سخن گفته است.
پیامدهای اقتصادی مسدود شدن تنگه هرمز
تداوم انسداد تنگه هرمز باعث آشفتگی در بازارهای انرژی و جهش بیسابقه قیمت گاز و سوخت در سطح جهان شده است. همچنین بسیاری از صنایع تکنولوژیک که برای تولید تراشههای کامپیوتری به موادی نظیر "هلیوم" وابسته هستند، با کمبود شدید مواد اولیه مواجه شدهاند.
اولویتهای کاخ سفید؛ از تاسیسات هستهای تا جزیره خارگ
کاخ سفید اعلام کرده است که اگرچه هدف نهایی بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز است، اما هدف قرار دادن تاسیسات هستهای و نظامی ایران همچنان در اولویت برنامهها قرار دارد.
دونالد ترامپ در حالی در شبکههای اجتماعی مدعی شده که ایران اکنون توسط "رژیمی میانهروتر" اداره میشود که همزمان تهدیدات تندی را مطرح کرده است. وی، هشدار داد در صورت لزوم، نیروگاههای برق و مراکز نفتی ایران، بهویژه "جزیره خارگ" را که شاهرگ صادرات نفت این کشور محسوب میشود، هدف قرار خواهد داد.