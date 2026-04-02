موضع رسمی دولت عراق در قبال هشدارهای امنیتی سفارت آمریکا
وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیهای رسمی تأکید کرد که این کشور بخشی از تنشهای منطقهای نیست و هیچ تمایلی برای ورود به این منازعات ندارد. بغداد بر پایبندی دولت به جلوگیری از هرگونه تنشزایی نظامی تأکید کرده است.
امروز پنجشنبه، ۲ آوریل ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که موضع این کشور در قبال درگیریهای جاری منطقه کاملاً شفاف است و بغداد به دقت هشدارهای امنیتی سفارت آمریکا را زیر نظر دارد. در این بیانیه آمده است که موضع ثابت عراق، دور نگه داشتن کشور از دایره درگیریهاست.
دستگاه دیپلماسی عراق تصریح کرد که دولت با هر شخص یا گروهی که بخواهد به صورت یکجانبه و برخلاف سیاستهای رسمی کشور اقدام کند، مقابله خواهد کرد. این وزارتخانه افزود: نباید خطاهای فردی را به کل نهادهای حکومتی تعمیم داد؛ بهویژه آنکه عراق خود یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیبهای سیاسی و اقتصادی را از پیامدهای جنگ متحمل شده است.
در پایان این بیانیه تأکید شده، در این برهه حساس، دولت تمامی تلاش خود را برای محافظت از هیئتهای دیپلماتیک، منافع خارجی و شهروندان به کار گرفته و اجازه نخواهد داد از خاک عراق به عنوان بستری برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود.
این شفافسازی پس از آن صورت گرفت که سفارت آمریکا در بغداد با صدور هشدار امنیتی فوری، به شهروندان خود اعلام کرد اطلاعاتی مبنی بر احتمال حملات گروههای مسلح در مرکز بغداد طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده در دست دارد.