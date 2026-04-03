پلیس: پنج نفر در عملیات انتحاری در پاکستان کشته شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات محلی اعلام کردند که یک بمبگذار انتحاری در اواخر روز پنجشنبه ۲ آوریل، با خودروی بمبگذاری شده، حداقل سه زن و دو کودک را در خانهای در شمال غربی پاکستان کشت.
این حمله در بانو، منطقهای در استان خیبر پختونخوای پاکستان که در مجاورت مناطق قبیلهای سابقاً خودمختار این کشور قرار دارد، رخ داد.
محمد سجاد خان، یک مقام پلیس محلی، امروز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ظاهراً بمبگذار انتحاری قصد داشت ایستگاه پلیس را هدف قرار دهد، اما با عجله، قبل از رسیدن به آن، به یک خانه غیرنظامی حمله کرد.»
وی افزود: حداقل سه زن و دو کودک در این حادثه کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
اکرامالله خان، معاون کمیسر بانو، آمار کشتهشدگان را تأیید کرد.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
با این حال، تحریک طالبان پاکستان (TTP)، یک گروه شبهنظامی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱ حملات خود را در پاکستان افزایش داده است، به طور معمول نیروهای امنیتی در منطقه را هدف قرار میدهد.
اسلامآباد، افغانستانِ همسایه را به تلاش نکردن برای نابودی شبهنظامیانی که در خاک آن کشور پناه گرفتهاند و برای حمله به پاکستان آماده میشوند، متهم کرده است، اتهامی که دولت طالبان آن را رد میکند.
ایافپی/ب.ن