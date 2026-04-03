شرکتهای هواپیمایی ژاپن به دلیل جنگ خاورمیانه افزایش هزینه سوخت را بررسی میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – شرکتهای هواپیمایی ژاپنی در حال بررسی افزایش هزینه سوخت در نتیجه افزایش هزینههای انرژی به دلیل جنگ خاورمیانه هستند، اگرچه مقامات شرکتهای هواپیمایی بزرگ امروز جمعه ۳ آوریل تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
بسیاری از شرکتهای هواپیمایی بینالمللی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که باعث آغاز درگیری در اواخر فوریه شد، هزینه سوخت را افزایش دادهاند و تهران را به دلیل بستن تنگه هرمز، شریان حیاتی برای تأمین نفت جهانی، وادار به پاسخ کردند.
رسانههای ژاپنی این هفته گزارش دادند که بزرگترین شرکتهای هواپیمایی این کشور که به واردات وابسته هستند، ممکن است از این اقدام پیروی کنند و رئیس شرکت هواپیمایی پرچمدار ژاپن ایرلاینز (JAL) اذعان کرد که ممکن است هزینههای بالاتر برای مصرفکنندگان ضروری باشد.
مقامات هر دو شرکت JAL و رقیب آن، ANA، امروز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفتند که شرکتهای آنها رسماً هیچ تصمیمی برای افزایش هزینهها نگرفتهاند.
اما آنها گفتند که هزینههای ماه ژوئن، منعکس کننده تغییرات قیمت سوخت در ماههای فوریه و مارس خواهد بود.
میتسوکو توتوری، رئیس JAL، روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که این شرکت ممکن است مجبور شود هزینههای اضافی سوخت را به مصرفکنندگان واگذار کند.«پس از انجام اقدامات لازم توسط خودمان، مانند کاهش هزینهها، معتقدم که ممکن است مجبور شویم اقداماتی را در نظر بگیریم که احتمالا برای مشتریان ما بار مالی ایجاد کند.»
او گفت اگر قیمت سوخت با نرخ فعلی همچنان افزایش یابد، JAL هر ماه با هزینههای اضافی 30 میلیارد ین (190 میلیون دلار) روبرو خواهد شد.
افزایش قیمت نفت، اقتصادهای آسیایی را که به شدت به واردات سوخت از خاورمیانه وابسته هستند، تحت فشار قرار داده است.
شرکتهای هواپیمایی چین، هنگ کنگ و تایوان با شروع بحران، هزینههای اضافی را افزایش دادهاند.
ایافپی/ب.ن