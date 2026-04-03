عباس عراقچی: هرگونه اقدام تحریکآمیز تنها اوضاع را پیچیدهتر خواهد کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ایران پیش از رأیگیری برنامهریزیشده در مورد پیشنویس قطعنامهای در خصوص تنگه هرمز که به تعویق افتاد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به هرگونه «اقدام تحریکآمیز» هشدار داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت: «هرگونه اقدام تحریکآمیز از سوی متجاوزان و حامیان آنها، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت تنگه هرمز، تنها اوضاع را پیچیدهتر خواهد کرد.»
عراقچی این سخنان را پیش از رأیگیری برنامهریزیشده شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامهای که نیرویی را برای محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز مأمور میکند، بیان کرد.
اگرچه اعلام شده است که رأیگیری به تعویق افتاده و تاریخ جدیدی برای آن تعیین نشده است.
تنگه هرمز، یک مسیر کشتیرانی حیاتی برای جریان انرژی جهانی، از زمان حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه تقریباً بسته شده است.
طبق برنامه رسمی، قرار بود این نهاد 15 عضوی در مورد پیشنویس قطعنامهای که توسط بحرین ارائه شده بود و استفاده از نیروی "دفاعی" برای محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز در برابر حملات ایران را مجاز میدانست، رأیگیری کند.
این پیشنویس قطعنامه مورد حمایت ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج که بیشترین آسیب را از محاصره مجازی دیدهاند، قرار گرفت، اما کشورهای عضو از جمله روسیه، چین و فرانسه به پیشنویسهای قبلی اعتراض کرده بودند.
