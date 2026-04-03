جنگ خاورمیانه عرضه سوخت در استرالیا را محدود کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – دولت استرالیا، امروز جمعه ۳ آوریل، از رانندگان خواست در صورت برنامهریزی برای سفرهای جادهای طولانی در تعطیلات عید پاک، باک خودروهای خود را در پمپ بنزینهای شهری پر کنند، زیرا مناطق روستایی با کمبود سوخت مواجه هستند.
کریس بوون، وزیر انرژی، گفت که صدها پمپ بنزین در سراسر کشور گازوئیل تمام کردهاند و بیش از صد پمپ بنزین، بنزین بدون سرب ندارند.
آغاز جنگ خاورمیانه، باعث افزایش قیمت بنزین در آن سوی جهان، از جمله در استرالیا شده است، که عمدتاً به سوخت وارداتی وابسته است.
کریس در سیدنی به خبرنگاران گفت: "برای آن دسته از استرالیاییهایی که قصد سفر جادهای در این آخر هفته را دارند، با توجه به کمبودهای ما که عمدتاً در مناطق روستایی استرالیا وجود دارد، منطقی است که در صورت امکان در شهر بنزین بزنند تا به کشور کمک کنند."
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، روز چهارشنبه در یک سخنرانی نادر خطاب به ملت گفت که بنزین شاهد افزایش تاریخی قیمتها بوده است و اگرچه رانندگان باید از عید پاک در حالی که "به جادهها میروند" لذت ببرند، اما این در ماههای آینده ممکن است آسان نباشد.
بوون گفت، امروز جمعه، اولین روز تعطیلات عید پاک، ۱۸۲ پمپ بنزین در پرجمعیتترین ایالت، نیو ساوت ولز، گازوئیل تمام کردند و ۴۸ پمپ بنزین هیچ نوع بنزینی نداشتند.
وی افزود، عرضه گازوئیل در نیو ساوت ولز به کشاورزانی که برای تأمین مواد غذایی استرالیا در هفتهها و ماههای آینده نیاز به کاشت محصولات کشاورزی دارند، برنامهریزی میشود. «در ایالت ویکتوریا، ۷۶ پمپ بنزین گازوئیل نداشتند و ۳۷ پمپ بنزین، بنزین بدون سرب نداشتند و کمبودهای مشابهی در سراسر کشور وجود دارد.»
دولتِ آلبانیز این هفته مالیاتها را برای کاهش قیمت بنزین پایین آورد، اما رانندگان وحشتزده افزایش تقاضا در پمپ بنزینها را تجربه کردهاند.
سوخت استرالیا عمدتاً از کشورهای آسیایی از جمله سنگاپور، مالزی و کره جنوبی تأمین میشود، اگرچه بوون گفت که شرکتها در حال متنوعسازی زنجیرههای تأمین برای شامل کردن ایالات متحده و مکزیک هستند.
بوون گفت ۵۰ کشتی حامل سوخت در راه استرالیا هستند تا برای ماههای آوریل و مه سوخت تأمین کنند، اگرچه خطر کمبود در ماه ژوئن وجود دارد.
ایافپی/ب.ن