نتانیاهو میگوید ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران نابود شده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز جمعه ۳ آوریل، گفت که حملات اسرائیل حدود ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران را نابود کرده و به طور قابل توجهی توانایی آن را برای تولید سلاح مختل کرده است.
فولاد یک ماده مهم استراتژیک است که در تولیدات صنعتی و نظامی، از جمله موشکها، پهپادها و کشتیها استفاده میشود.
نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت که به همراه دوستان آمریکایی خود، به حمله به ایران ادامه میدهند و در حال از بین بردن فرماندهان، بمباران پلها و بمباران زیرساختها هستند.
او گفت: "در روزهای اخیر، نیروی هوایی ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران را نابود کرده است. این یک دستاورد عظیم است که سپاه پاسداران را از منابع مالی و توانایی تولید بسیاری از سلاحها محروم میکند."
دو کارخانه بزرگ فولاد ایران در اثر چندین موج حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل مجبور به تعطیلی شدهاند.
شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه ایران گفتهاند که ماهها طول میکشد تا کارخانهها را بازسازی کنند.
سپاه پاسداران از آن زمان به تلافی حملات به کارخانههای فولاد، حملات موشکی و پهپادی را به مناطق صنعتی در سراسر منطقه و اسرائیل انجام داده است.
سپاه همچنین تهدید کرد که در صورت تکرار چنین حملاتی، اقدامات تلافیجویانه بیشتری انجام خواهد داد.
