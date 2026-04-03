انسداد حریم هوایی عراق به مدت یک هفته دیگر تمدید شد
سازمان هواپیمایی کشوری عراق از تمدید ممنوعیت پروازها در آسمان این کشور خبر داد. بر اساس این تصمیم، حریم هوایی عراق به مدت یک هفته دیگر به روی تمامی پروازهای ورودی، خروجی و عبوری بسته خواهد ماند.
در بیانیە این سازمان کە امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، منشتر شد، آمده است که این اقدام به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه موقت و با استناد به ارزیابیهای مستمر از شرایط امنیتی و تحولات پرشتاب منطقهای اتخاذ شده است. این ممنوعیت تا جمعه آینده، ۱۰ آوریل، ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر جدید بر اساس تحولات میدانی، مجدداً مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقامات هواپیمایی عراق تأکید کردند که شرکتهای هواپیمایی و نهادهای ذیربط را در جریان آخرین تصمیمات و تغییرات احتمالی قرار خواهند داد.
در پی تنشهای نظامی اخیر در خاورمیانه، عراق بارها ناچار به بستن حریم هوایی خود شده است؛ موضوعی که تأثیرات منفی گستردهای بر بخش هوانوردی و اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است.
این تنشها پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و پاسخ موشکی متقابل ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه، به اوج خود رسیده است.