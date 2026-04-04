درخواست تهران از مسکو برای جلوگیری از تصویب قطعنامهی هرمز
تصویب پیشنویس قطعنمامهی بحرین در مورد تنگهی هرمز یک هفت به تعویق افتاده است
در پی تشدید تنشها در خلیج فارس، ایران از روسیه خواسته است مانع تصویب پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت دربارهی تنگهی هرمز شود؛ اقدامی که همزمان با تعویق رأیگیری دربارهی این طرح صورت گرفته است.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی از روسیه درخواست کرده است از تصویب پیشنویس قطعنامهی پیشنهادی بحرین در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنگه هرمز جلوگیری کند.
بر اساس این گزارشها، رأیگیری دربارهی این قطعنامه که قرار بود روز شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین ۱۴۰۵) برگزار شود بهدلیل مخالفت روسیه و چین به هفتهی آینده موکول شده است.
این پیشنویس که با حمایت کشورهای حوزهی خلیج فارس و ایالات متحده تهیه شده، بر تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید دارد؛ گذرگاهی راهبردی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
هرچند در نسخهی جدید، ادبیات تندتر قبلی، از جمله عبارت «استفاده از همهی ابزارهای لازم»—تعدیل شده و به «اقدامات دفاعی مناسب» محدود شده است، اما همچنان نگرانیهای مسکو و پکن نسبت به پیامدهای احتمالی آن پابرجاست.
یک منبع دیپلماتیک ایرانی در اینبارهی گفت تهران معتقد است تصویب چنین قطعنامهای میتواند به تشدید بیشتر بحران منجر شود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جنگ اخیر در منطقه باعث اختلال گسترده در عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز و افزایش بیسابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است.