حملات هوایی به مواضع نیروهای حشد شعبی در عراق ادامه دارد

2026-04-04 09:51

گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن مناطقی در نینوا و انبار منتشر شده است؛ در حالی‌که این نیروها تأکید می‌کنند برخی اهداف غیرنظامی بوده‌اند.

در ادامه‌ی تحولات امنیتی منطقه، صبح شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین ۱۴۰۵) چندین موقعیت مرتبط با نیروهای حشد شعبی در شمال و غرب عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل مناطقی در استان نینوا را بمباران کرده‌اند. فرماندهی عملیات حشد شعبی در نینوا اعلام کرد در یکی از این حملات، یک انبار سیب‌زمینی در منطقه «الشریخان» در شهر موصل هدف قرار گرفته است.

به گفته‌ی این نهاد، محل مورد نظر یک تأسیسات غیرنظامی بوده و به یک شهروند عادی تعلق داشته و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشته است.

هم‌زمان، منطقه‌ای در «قائم» در استان اانبار نیز هدف حمله قرار گرفته و ویدئوهایی از محل انفجار منتشر شده است.

این حملات در چارچوب تشدید درگیری‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد و هم‌زمان نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه جنگ به داخل خاک عراق و تأثیر آن بر امنیت داخلی این کشور افزایش یافته است.