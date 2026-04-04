ادارهی هوانوردی عراق: شدت درگیریها مانع بازگشایی حریم هوایی کشور است
مقامهای عراقی تأکید کردند امنیت مسافران در اولویت است؛ زمان مشخصی برای ازسرگیری پروازها اعلام نشده است
رئیس ادارهی هوانوردی غیرنظامی عراق اعلام کرد بهدلیل شدت و گستردگی عملیاتهای نظامی در منطقه، امکان بازگشایی حریم هوایی کشور در شرایط کنونی وجود ندارد.
بنگین ریکانی، در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، توضیح داد که این نهاد با هماهنگی وزارت حملونقل، فرماندهی عملیات مشترک و سامانههای پدافند هوایی، بهصورت روزانه وضعیت آسمان عراق را ارزیابی میکند و تلاش دارد زمینهی بازگشایی حداقل یک یا چند فرودگاه را فراهم کند.
وی افزود: بهدلیل شدت و پراکندگی عملیاتهای نظامی در چندین جهت و در زمانهای مختلف، تاکنون امکان اتخاذ هیچ تصمیمی که با استانداردهای ایمنی مغایرت داشته باشد و جان مسافران را به خطر اندازد، وجود نداشته است. همچنین تأکید کرد شرایط حریم هوایی عراق با دیگر کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست.
رئیس ادارهی هوانوردی عراق در ادامه خاطرنشان کرد روند پایش و ارزیابی روزانه ادامه دارد و در صورت فراهم شدن حداقل الزامات ایمنی، حریم هوایی کشور برای کاهش مشکلات شهروندان بازگشایی خواهد شد.
این در حالی است که از زمان آغاز جنگ مرتبط با ایران، بیش از یک ماه میگذرد و حریم هوایی عراق همچنان به روی پروازهای غیرنظامی بسته است و تاکنون زمان مشخصی برای بازگشایی آن اعلام نشده است.