حشد شعبی از کشته و زخمی شدن نیروهای خود در حملهای در انبار خبر داد
حشد شعبی عراق اعلام کرد که در پی حملهای منتسب به آمریکا و اسرائیل در استان انبار، شماری از نیروهای این گروه کشته و زخمی شدهاند.
در بیانیه رسمی حشد شعبی آمده است که بامداد امروز، ساعت ۵:۱۰، نیروهای «لواء ۴۵» وابسته به فرماندهی عملیات الجزیره در نزدیکی گذرگاههای مرزی شهرستان القائم هدف حملهای قرار گرفتند.
بر اساس این بیانیه، در نتیجه این حمله یک نیروی حشد شعبی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند؛ همچنین یک کارمند وابسته به وزارت دفاع عراق نیز مجروح شده است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که مناطق مرزی میان عراق و سوریه طی ماههای اخیر بارها هدف حملات هوایی قرار گرفته و حشد شعبی این اقدامات را «تجاوزی خصمانه» توصیف کرده است.