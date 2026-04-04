عبور دومین کشتی ترکیه از تنگهی هرمز در سایهی تنشهای منطقهای
دولت ترکیه از عبور دومین کشتی خود از تنگهی هرمز خبر داد
به گزارش منابع رسمی، آنکارا همزمان در تلاش است مجوز عبور ۱۱ کشتی دیگر را نیز از ایران دریافت کند. پیشتر اعلام شده بود که در مجموع ۱۴ کشتی ترکیه در این تنگه متوقف شدهاند.
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، توضیح داد که سه کشتی بهدلیل مأموریتهای خود همچنان در منطقه باقی ماندهاند و درخواست خروج ندادهاند.
بر اساس دادههای کشتیرانی، در روز پنجشنبه ۲ آوریل ۲۰۲۶، چند کشتی متعلق به شرکتهای عمانی، فرانسوی و ژاپنی نیز از تنگه هرمز عبور کردهاند؛ موضوعی که نشاندهنده سیاست ایران در اجازه عبور به کشتیهایی است که با آمریکا و اسرائیل ارتباطی ندارند.
تنگهی هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان محسوب میشود و حدود یکپنجم نفت و گاز جهانی از آن عبور میکند.