دو شرکت بریتانیایی و چینی در مدیریت میدان نفتی رمیله مشارکت دارند

2026-04-04 14:37

خبرگزاری رویترز از وقوع حمله پهپادی به میدان نفتی رمیله در جنوب عراق و زخمی شدن چند نفر خبر داد.

بر اساس این گزارش، این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در پی آن سه نفر زخمی شده‌اند.

تا زمان انتشار خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و میزان خسارات مالی نیز به‌طور کامل مشخص نشده است.

میدان نفتی رمیله یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در اقتصاد عراق دارد. شرکت‌های «بی‌پی» بریتانیا و «پتروچاینا» چین در مدیریت این میدان مشارکت دارند.