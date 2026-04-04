رویترز: حملهی پهپادی به میدان نفتی رمیله در بصره
خبرگزاری رویترز از وقوع حمله پهپادی به میدان نفتی رمیله در جنوب عراق و زخمی شدن چند نفر خبر داد.
بر اساس این گزارش، این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در پی آن سه نفر زخمی شدهاند.
تا زمان انتشار خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و میزان خسارات مالی نیز بهطور کامل مشخص نشده است.
میدان نفتی رمیله یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان بهشمار میرود و نقش مهمی در اقتصاد عراق دارد. شرکتهای «بیپی» بریتانیا و «پتروچاینا» چین در مدیریت این میدان مشارکت دارند.