تنگه هرمز به روی عراق باز ماند؛ استثنای تهران برای همسایه
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با احترام به حاکمیت ملی عراق و به پاس مواضع پایدار این کشور در حمایت از تهران، هیچگونه مانعی بر سر راه تردد بازرگانی عراق در تنگه هرمز ایجاد نخواهد کرد.
طبق این بیانیه، عراق از تمامی محدودیتها و تدابیر سختگیرانهای که ایران در این آبراه استراتژیک وضع کرده، مستثنی شده است. ذوالفقاری، تصریح کرد که این محدودیتها صرفاً شامل کشورهایی میشود که در فهرست کشورهای "متخاصم" طبقهبندی شدهاند.
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا با تاکید بر احترام ویژه ایران به حاکمیت ملی عراق، اظهار داشت: ملت عراق، ملتی مقاوم و مقتدر در برابر سلطهطلبی آمریکا هستند. مواضع حمایتی عراق از ایران نادیده گرفته نشده و همین امر اراده ما را برای ادامه مسیر مبارزه تقویت کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، عراق میتواند با اتکا به مواضع اصولی خود، از این فرصت تاریخی برای "پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی" در خاک خود بهره ببرد.
از زمان آغاز درگیری میان ایران و جبهه آمریکا-اسرائیل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنگه هرمز را به روی نفتکشها مسدود کرده است؛ اقدامی که منجر به جهش بیسابقه قیمت سوخت در بازارهای جهانی شد.
این تنشها پس از آن شدت گرفت که در بامداد شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گستردهای را علیه اهدافی در خاک ایران انجام دادند که منجر به کشتەشدن تعدادی از فرماندهان ارشد شد. ایران بلافاصله به این حملات پاسخ داد و علاوه بر شلیک چندین فروند موشک به سمت اسرائیل، پایگاهها و مراکز نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.