مواضع حشد شعبی در خورماتو بار دیگر مورد حملهی هوایی قرار گرفت
یک منبع خبری گزارش داد که مواضع حشد شعبی در شهرستان خورماتو هدف حملهی هوایی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، یگان چهارم وابسته به تیپ ۵۲ حشد شعبی در جریان این حمله توسط جنگندهها هدف قرار گرفته است. این رویداد روز یکشنبه ۵ آوریل ۲۰۲۶ رخ داده و تا زمان انتشار خبر، میزان تلفات انسانی و خسارات مادی بهطور دقیق مشخص نشده است.
در همین حال، حشد شعبی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیمهشب گذشته مواضع این نیرو در نزدیکی فرودگاه «حلیوه» در خورماتو، در چارچوب فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله، هدف دو حملهی هوایی قرار گرفته است.
این نهاد، حمله را «تجاوز آمریکا و اسرائیل» توصیف کرده و تأکید کرده است که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.