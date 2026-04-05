شرکت‌های خصوصی چینی در حوزه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، پنهان‌سازی تحرکات نظامی را دشوارتر کرده‌اند

22 ساعت پیش

روزنامه‌ی واشنگتن‌پست در گزارشی افشا کرد که برخی شرکت‌های چینی در جریان جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، اقدام به فروش اطلاعات اطلاعاتی درباره‌ی تحرکات نظامی آمریکا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این شرکت‌ها که برخی از آن‌ها با ارتش چین ارتباط دارند، با ترکیب فناوری هوش مصنوعی (AI) و داده‌های منابع باز (OSINT)، اطلاعات دقیقی درباره‌ی فعالیت‌های نظامی آمریکا استخراج و به فروش می‌رسانند.

این اطلاعات شامل جزئیاتی از تجهیزات موجود در پایگاه‌های نظامی آمریکا، موقعیت و تحرک ناوهای هواپیمابر و میزان آمادگی جنگنده‌ها برای عملیات علیه ایران است.

واشنگتن‌پست همچنین اشاره کرده است که چین، با وجود اجتناب از دخالت مستقیم در جنگ، از این وضعیت بهره‌برداری کرده و از طریق این شرکت‌ها توان اطلاعاتی خود را تقویت می‌کند.

مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که رشد توان شرکت‌های خصوصی چینی در حوزه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، پنهان‌سازی تحرکات نظامی را دشوارتر کرده و تهدیدی جدی برای امنیت محسوب می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده است که روسیه نیز اطلاعاتی درباره‌ی اهداف آمریکایی در خاورمیانه در اختیار ایران قرار داده است.