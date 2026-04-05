زلنسکی و فیدان برای دیدار با الشرع وارد دمشق شدند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز یکشنبه ۵ آوریل به همراه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، وارد دمشق شد و یک مقام ارشد گفت که قرار است رئیس‌جمهور اوکراین با احمد الشرع، رئيس‌جمهور سوریه، دیدار کند.

این پس از سفر زلنسکی به ترکیه در روز شنبه و سفر هفته گذشته او به کشورهای حوزه خلیج در بحبوحه جنگ در خاورمیانه انجام می‌شود، جایی که او به دنبال انعقاد قراردادهای امنیتی و تبادل تخصص اوکراین در زمینه پهپاد و موشک‌های دفاع هوایی بود.

زلنسکی در یک پست فیسبوک اعلام کرد که به پایتخت سوریه رسیده است و گفت: "دیدارهای مهمی در پیش است".

وی افزود: "هر ملتی و هر منطقه‌ای شایسته زندگی صلح‌آمیز است."

مقام ارشد آگاه از این سفر گفت که "همکاری بین کشورها" و "وضعیت امنیتی منطقه" در دستور کار قرار دارد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، تصاویری از اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه را منتشر کرد که از زلنسکی و فیدان در باند فرودگاه دمشق استقبال می‌کند.

اوکراین که روزانه با حملات بی‌وقفه پهپادها و موشک‌های روسی دست و پنجه نرم می‌کند، به شدت به مهمات پدافند هوایی پاتریوت آمریکا نیاز دارد و نگران است که به دلیل جنگ خاورمیانه، تدارکات آن به اتمام برسد.

بنابراین، کی‌یف به دنبال استفاده از تخصص خود در مقابله با پهپادهای روسی، مشابه پهپادهایی که ایران در حملات تلافی‌جویانه در سراسر کشورهای حوزه خلیج از آنها استفاده کرده است، بوده است.

هفته گذشته، زلنسکی از چندین کشور خاورمیانه بازدید کرد و با قطر و عربستان سعودی توافق‌نامه‌های دفاعی امضا کرد.

روسیه در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله سوریه، متحد کلیدی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه بود که اکنون در مسکو به سر می‌برد، و با حملات هوایی از او حمایت می‌کرد.

اما رئیس‌جمهور فعلی سوریه، که زمانی فرماندهی شورشیان علیه اسد را بر عهده داشت، به نظر می‌رسد که روابط متعادلی را با مسکو حفظ کرده است.

در ژانویه، او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد و تاکنون از روسیه نخواسته است که از پایگاه‌های نظامی خود در خاک سوریه خارج شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن