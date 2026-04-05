12 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ اوپک پلاس، امروز یکشنبه ۵ آوریل، هشدار داد که تعمیر تأسیسات انرژی آسیب‌دیده در حملات اخیر «هم پرهزینه است و هم زمان زیادی می‌برد» و احتمالاً به عرضه جهانی نفت در آینده آسیب می‌رساند.

در بیانیه این سازمان همچنین بر «اهمیت حیاتی حفاظت از مسیرهای دریایی بین‌المللی برای تضمین جریان بی‌وقفه انرژی» تأکید شده است.

حملات ایران به زیرساخت‌ها و تهدیدات علیه تانکرها در تنگه هرمز، صادرات از منطقه خلیج را به شدت محدود کرده است.

در بیانیه این کارتل نفتی، که شامل تولیدکنندگان کلیدی نفت، عربستان سعودی و روسیه، است، به این موضوع پرداخته نشده است که آیا قیمت‌های تولید ممکن است در واکنش به افزایش قیمت جهانی انرژی در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران تغییر کند یا خیر.

ای‌اف‌پی/ب.ن