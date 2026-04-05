اربیل (کوردستان۲۴) ـ احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، امروز یکشنبه ۵ آوریل، با همتای اماراتی خود تماس گرفت تا به او اطمینان دهد که دمشق علیرغم اعتراض خشونت‌آمیز در خارج از سفارت امارات، خواهان حفظ روابط خوب با آن کشور است.

ده‌ها سوری روز جمعه در مقابل سفارت امارات متحده عربی در دمشق تجمع کردند. برخی تلاش کردند به ساختمان حمله کنند و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که تظاهرکنندگان پرچم امارات را پاره می‌کنند.

امروز یکشنبه، ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که الشرع با محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات، تماس گرفته تا بر «عمق روابط برادرانه» بین دو کشور تأکید کند و متعهد شده است که بر اساس آن روابط را گسترش دهد.

به گفته شرکت‌کنندگان، این اعتراض برای محکوم کردن تصویب مجازات اعدام «برای تروریست‌ها» توسط اسرائیل، قانونی که فقط در مورد فلسطینی‌ها اعمال می‌شود، سازماندهی شده بود.

اسرائیل و امارات در سال ۲۰۲۰، تحت هدایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیمان صلح امضا کردند.

ای‌اف‌پی/ب.ن