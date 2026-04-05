ایال زمیر متعهد شد که حملات علیه حزبالله را تشدید کند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ژنرال ایال زمیر، فرمانده ارتش اسرائیل، امروز یکشنبه ۵ آوریل، از سربازان ارتش در جنوب لبنان بازدید کرد و متعهد شد که حملات علیه حزبالله را تشدید کند.
بر اساس بیانیهای که توسط ارتش منتشر شد، زمیر در جریان بازدید از منطقه رأسالبیاضه در جنوب لبنان گفت: «ارتش اسرائیل با قاطعیت، به طور گسترده و در جبهههای مختلف به سازمان تروریستی حزبالله، حمله میکند.»
او توضیح داد: «بیش از ۱۰۰۰ تروریست حزبالله کشته شدهاند و این تعداد همچنان افزایش خواهد یافت. آسیب به حزبالله تشدید خواهد شد.»
زمیر گفت که ارتش در تلاش است تا «آتش غیرمستقیم» حزبالله را مهار کند و کاهش دهد.
وی افزود: «این کار زمان میبرد، اما ما همچنان به طور قابل توجهی تواناییهای آنها را کاهش خواهیم داد.» وی افزود که خلع سلاح حزبالله همچنان «هدف اصلی» اسرائیل است.
فرمانده ارتش اسرائیل، اظهار داشت: «ارتش اسرائیل در عملیاتهای دقیق با حزبالله درگیر است، تا دفاع را تقویت کرده و تهدید را از جوامع شمالی دور کند. ما تا زمانی که لازم باشد در این خط باقی خواهیم ماند.»
