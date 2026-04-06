تاکنون آمار دقیقی از تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از پنج حمله‌ بە مواضع حشد‌ شعبی در صلاح‌الدین منتشر نشده است

۲۰۲۶ یک منبع امنیتی، بامداد روز، دوشنبه ۶ آوریل در استان صلاح‌الدین عراق اعلام کرد که پایگاه نیروهای حشد شعبی در حومه‌ی شهرستان دوزخورماتو (در شرق این استان) هدف حمله‌ی هوایی قرار گرفته است. این پنجمین حمله از این دست در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته در سطح این استان به شمار می‌رود.

به گفته‌ی این منبع امنیتی، یک جنگنده به طور مستقیم مواضع حشد شعبی را در شرق صلاح‌الدین بمباران کرده است. تاکنون آمار دقیقی از تلفات جانی و خسارات مالی منتشر نشده است، اما نیروهای امنیتی بلافاصله منطقه را محاصره کرده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

موج جدید تنش‌ها و حملات در استان صلاح‌الدین مناطق مختلفی را در بر گرفته است که تقویم زمانی آن به شرح زیر است:

۱. بامداد یکشنبه (ساعت ۲:۰۰): بمباران پایگاه تیپ ۵۲ حشد شعبی.

۲. یکشنبه شب (ساعت ۲۰:۰۰): دو حمله هوایی به مقر حشد شعبی در بخش «صینیه» از توابع شهرستان بیجی.

۳. یکشنبه شب (ساعت ۲۲:۰۰): هدف قرار گرفتن هنگ چهارم تیپ ۵۲ مستقر در فرودگاه نظامی «حلیوه» در شهرستان دوزخورماتو.

۴. اواخر یکشنبه شب (ساعت ۲۳:۳۰): تلاش برای هدف قرار دادن «پایگاه هوایی بلد».

در خصوص حمله به پایگاه هوایی بلد، منابع امنیتی خاطرنشان کردند که موشک شلیک‌‌شده به سوی این پایگاه، از مسیر خود منحرف شده و به یک منزل مسکونی در روستای «البوجیلی» در منطقه یثرب اصابت کرده است. در پی این حادثه، پنج غیرنظامی از ساکنان خانه مجروح شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

این تحولات امنیتی سریع در حالی رخ می‌دهد که مناطق شرقی استان صلاح‌الدین همواره شاهد ناآرامی‌های مقطعی بوده است و اکنون درخواست‌ها برای تشدید تدابیر امنیتی و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به شدت افزایش یافته است.