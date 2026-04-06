اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه ۶ آوریل، هشدار داد که حملات به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهرِ ایران «خطری بسیار واقعی برای ایمنی هسته‌ای ایجاد می‌کند و باید متوقف شود.»

این تأسیسات که در جنوب کشور واقع شده و مجهز به یک رآکتور ۱۰۰۰ مگاواتی است، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران چهار بار هدف قرار گرفته است. آخرین حمله روز شنبه توسط رسانه‌های دولتی ایران گزارش شد.

رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حملات در نزدیکی نیروگاه در حال کار «می‌تواند باعث یک حادثه رادیولوژیکی شدید با پیامدهای مضر برای مردم و محیط زیست در ایران و فراتر از آن شود.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویر ماهواره‌ای از محل را تجزیه و تحلیل کرد و تأثیر آخرین حمله را که به نیروگاه آسیبی نرساند، تأیید کرد.

گروسی افزود که یک حمله فقط ۷۵ متر از محیط نیروگاه فاصله داشت.

او گفت: «یک تأسیسات هسته‌ای و مناطق اطراف آن هرگز نباید مورد حمله قرار گیرند.»

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیروگاه بوشهر که با کمک روسیه ساخته شده است، تنها رآکتور هسته‌ای فعال ایران است.

رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که ۱۹۸ کارگر این نیروگاه پس از آخرین حمله تخلیه شدند و حدود ۱۰۰ کارمند روس در محل باقی مانده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن