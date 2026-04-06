وزیر دفاع اسرائیل میگوید به بزرگترین تأسیسات پتروشیمی ایران حمله شده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، امروز دوشنبه ۶ آوریل، اعلام کرد که کشورش «حملهای قدرتمند» به بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران انجام داده است و اپراتور آن گزارش داد در حال ارزیابی خسارات ناشی از این حمله است.
این مجتمع در منطقه پارس، میدان گاز طبیعی پارس جنوبی ایران - بزرگترین ذخیره گاز طبیعی شناخته شده در جهان - را که با قطر مشترک است، سرویس میدهد و اسرائیل در ماه گذشته به آن حمله کرده بود.
کاتز با انتشار یک پیام ویدیویی گفت: «ارتش به تازگی حملهای قدرتمند به بزرگترین تأسیسات پتروشیمی ایران، واقع در عسلویه - یک مرکز اصلی برای تولید پتروشیمی که حدود ۵۰ درصد از تولید کشور را در بر میگیرد - انجام داده است.»
یک مقام محلی ایرانی گفت که اسرائیل روز شنبه حمله مشابهی به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان در جنوب غربی انجام داد و افزود که پنج نفر کشته شدهاند.
کاتز گفت: «در حال حاضر، این دو تأسیسات که روی هم رفته تقریباً ۸۵ درصد از صادرات پتروشیمی ایران را تشکیل میدهند، از کار افتادهاند و دیگر کار نمیکنند.» و آن را «یک ضربه اقتصادی شدید» خواند.
طبق بیانیهای که توسط رسانههای دولتی منتشر شد، شرکت ملی پتروشیمی امروز دوشنبه اعلام کرد که آتشسوزی در سایت پارس مهار شده و هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
در این بیانیه آمده است: "وضعیت در حال حاضر تحت کنترل است و جنبههای فنی و همچنین میزان خسارت در دست بررسی است."
خبرگزاری فارس گزارش داد که مقامات محلی اعلام کردند حملاتی به یک مجتمع پتروشیمی دیگر در مرودشت در شمال انجام شده است و افزود که آتشسوزی در آنجا مهار شده است.
اسرائیل همچنین ماه گذشته حملاتی را به تأسیسات گازی در عسلویه مربوط به میدان پارس جنوبی انجام داد.
ایران در آن زمان با حملاتی به نیروگاههای گازی و پالایشگاههای نفت در عربستان سعودی، کویت و قطر پاسخ داد و فرماندهی نظامی آن متعهد شد که در صورت تکرار حمله اسرائیل، زیرساختهای انرژی حوزه خلیج را "به طور کامل نابود" کند.
ناداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پاسخ به این سوال که حمله اخیر چگونه بر مذاکرات گزارش شده با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت، گفت: "جنگ در حالی که مذاکرات در جریان است، ادامه دارد."
وی افزود: "ما شاهد بودهایم که ایران از استراتژی طفره رفتن و استفاده از مذاکرات برای به دست آوردن زمان استفاده میکند. ایران به ما حمله میکند. ما به آنها حمله میکنیم. اگر آتشبس برقرار شود و مقامات سیاسی ما تصمیم بگیرند، سریعاً اقدام خواهیم کرد.»
در روزهای اخیر، اسرائیل به عنوان بخشی از عملیات نظامی مداوم علیه ایران، بخشهای کلیدی صنعتی را هدف قرار داده است.
روز جمعه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که حملات اسرائیل حدود ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران را نابود کرده و توانایی تهران برای تولید سلاح را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است.
کاتز گفت که او و نتانیاهو به ارتش دستور دادهاند که «با تمام قوا به حمله به زیرساختهای ملی ایران ادامه دهند.»
ایران همچنین سایتهای صنعتی در اسرائیل، از جمله پالایشگاهی در شهر شمالی حیفا، را هدف قرار داده است.
ایافپی/ب.ن